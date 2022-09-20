Новый закон якобы принимается не под войну в Украине.

В Государственной думе Российской Федерации заявили, что в стране не будет всеобщей мобилизации.

Об этом сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете".

По его словам, закон, вводящий в Уголовный кодекс Российской Федерации понятие "мобилизация", не означает всеобщую мобилизацию.

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"Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равно "мобилизация". Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Госдума ввела в Уголовный кодекс Российской Федерации понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Депутаты утвердили пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, которыми вводится несколько новых статей: "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство".

За сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, а за мародерство - до 15 лет колонии.

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