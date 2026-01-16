Украинцев могут обязать платить за свет и тепло, которых нет: эксперт о несправедливости в платежках

Олег Попенко советует гражданам писать обращения в контролирующие органы по поводу несправедливо начисленных услуг, но не факт, что это поможет.

Ситуация с электричеством и отоплением в столице Украины остается критической после того, как ночью 9 января Россия нанесла несколько ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, в результате чего Киев погрузился в почти полный блэкаут. До сих пор в большинстве домов электричество есть по несколько часов в день, в сотнях домов нет отопления. Но даже в условиях, когда услуги отопления и электроэнергии не предоставляются, коммунальные счета, как и раньше, необходимо оплачивать. О том, есть ли вероятность добиться перерасчета в платежках, чтобы оплачивать только те объемы тепла, воды и света, которые были фактически предоставлены и потреблены, УНИАН рассказал руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Будут ли начислять киевлянам оплату за отопление и свет, если эти услуги не предоставляются?

Если киевляне несвоевременно подадут показания счетчика за свет, то начисление будет осуществляться, исходя из среднего потребления прошлых периодов, несмотря на то, было ли свет или нет. Отсутствие света в данном случае не является форс-мажорным обстоятельством.

Если говорить о тепле, то поквартирные счетчики есть только у 5% потребителей. Даже домовых счетчиков по Киеву не хватает около 20%.

Возьмем 6 тысяч домов, которые, например, 2 дня сидели без тепла (по официальным данным, по состоянию на 16 января без отопления в Киеве оставались 182 дома, - УНИАН). Каждый дом - это пусть 100 квартир по 60 квадратных метров. Получаем 6000 квадратных метров один дом. Если умножить на 6 тысяч домов - получается 36 миллионов квадратных метров. В среднем, начисление за тепло идет по 40 гривен за квадратный метр в месяц. То есть жители таких домов должны заплатить за тепло 80 гривен в сутки.

А будет ли начислять "Киевтеплоэнерго" по среднему за тепло жителям этих домов зависит только от того, захочет ли компания провести перерасчет.

Если отопления нет, теплоноситель не доходит, то и счетчик не считает?

Он не считает. Но если, условно, у вас стоит водомер на тепло, и температура теплоносителя - не 70 градусов, как должна быть, а 45 градусов, то он все равно считает ее как имеющийся теплоноситель. То есть у вас в квартире холодно, но вы все равно платите за тепло.

Дело в том, что не все домовые счетчики тепла работают в соответствии с температурой теплоносителя. Во многих домах установлены счетчики тепла - это водомеры, которые считают только объем теплоносителя. Очень мало счетчиков, которые учитывают и температуру.

Как проверить, начисляют ли оплату за услуги, которых нет?

Все очень просто. Нужно сопоставить данные счетчика и начисления в платежке.

Что делать, если услуги не предоставлялись, а оплата начислялась?

Потребители должны требовать перерасчет от поставщиков услуг, но даже коллективные обращения не всегда работают. Нужно обращаться в НКРЭКУ, если это касается электроэнергии, Госпродпотребслужбу, в суд.

Однако не факт, что Вам сделают перерасчет. У меня есть несколько десятков писем в Госпродпотребслужбу с ответами, где они пишут о имеющихся нарушениях, но при этом служба не идет в суд и не имеет серьезных наказаний для коммунальных монополистов. Десятки нарушений, а результат перерасчета - ноль.

Вместе с тем, даже решения судов монополисты игнорируют. Они идут в Верховный суд. У нас нет практики перерасчета коммунальных услуг в пользу потребителя, нет действенной системы, которая бы работала на потребителя.

Как практически доказать, что в квартире не было отопления? Насколько я помню, раньше нужно было, чтобы этот факт зафиксировала комиссия от управляющей компании?

Да, факт низкой температуры в квартире должна зафиксировать комиссия, но не факт, что это даст вам возможность сделать перерасчет. Потому что, согласно законодательству, теплоноситель подается к входу в дом, а дальше потери, которые могут достигать 40%, никакого отношения к теплокоммунэнерго не имеют. В суде теплокоммунэнерго говорит: "Мы подаем теплоноситель надлежащего качества".

Или может быть так. "Еврореконструкция" (поставщик тепловой энергии и горячего водоснабжения жителям Дарницкого района Киева, - УНИАН) выставляет платежки за тепло, но при этом продает теплоноситель на выходе из (Дарницкой, - УНИАН) ТЭЦ. Потери в сети - это зона ответственности "Киевтеплоэнерго", а потери в доме - это проблемы жителей. И "Еврореконструкция" говорит: "Да, я получила средства, но не несу ответственности за то, что у вас есть потери в сети и доме".

Как доказать факт отсутствия света и воды, если было начислено по среднему показателю?

Потребитель должен написать обращение своему поставщику услуг и указать, сколько он потреблял киловатт электроэнергии и кубов воды, согласно данным счетчиков. И ему эта оплата зачисляется в следующий период. Главное доказать, что у вас все в порядке со счетчиками. То есть, что они своевременно поверены и были целы.

Например, "Харьковоблэнерго" в течение 2023 года продолжало начислять по среднему оплату за электроэнергию жителям одного из сел Волчанского района, которые жили на границе с Россией и из-за обстрелов переехали в Харьков. В конце года люди начали массово получать платежки по 8 тысяч гривен за год. Люди говорят: "Да нас там нет". А "Харьковоблэнерго" говорит: "Дайте нам данные счетчика и мы сделаем перерасчет".

Сколько по закону может не быть света, воды и отопления в квартире? Куда нужно обращаться, если эти сроки нарушены?

Коммунальные услуги, согласно законодательству, должны предоставляться непрерывно (кроме периода ликвидации аварий и ремонтов, о которых потребители предупреждаются, в частности, через СМИ, - УНИАН).

Монополист точно не пойдет на то, чтобы сделать перерасчет за не предоставление услуг в нынешней ситуации. Поэтому Кабинет Министров должен выйти с законодательной инициативой и сделать так, чтобы автоматически производился перерасчет. Когда не предоставляется коммунальная услуга, люди получают за это компенсацию. Тогда это было бы справедливо.

Потому что в Киевской области до 7 дней нет электроэнергии. Люди тратят немалые деньги на дополнительные расходы, начиная от зарядных станций, у кого есть деньги, и заканчивая лекарствами, потому что они все поголовно болеют, и это все должно как-то компенсироваться. Если нет тепла, то ты дополнительно пользуешься электроэнергией. Если у тебя нет дополнительной электроэнергии, то ты теряешь свою работоспособность, поэтому, как по мне, должна быть компенсация.

справка Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Учился в Полтавском государственном педагогическом университете и Кременчугском политехническом университете. Преподавал историю и право. Потом работал руководителем отдела договоров, взаиморасчетов и аналитической работы на Крюковском вагоностроительном заводе. Был заместителем директора на коммунальном предприятии «Кременчуг-инвест», руководил КП «Полтаватопливо», занимал должность финансового директора в КП «Управляющая компания Дарницкого района г. Киева». Также находился на посту советника заместителя городского головы в Киевской городской государственной администрации. Попенко - основатель и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг и соучредитель в Благотворительный фонд «Доверие и помощь».

