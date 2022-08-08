Россияне уже даже не скрывают, что будут использовать Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита".

Оккупанты открыто заявили, что заминировали все важные объекты на Запорожской атомной электростанции. Россияне пытаются напугать украинцев "последствиями" за деоккупацию захваченных территорий.

О минировании ЗАЭС заявил командир оккупационного гарнизона на ЗАЭС Валерий Васильев, после чего пропагандистские паблики начали распространять его цитаты в сети.

Васильев выступил перед оккупантами с очередной речью о том, что РФ воюет против Украины за "право существования русского народа и право жить в мире со всеми". Он также заявил, что страна-агрессор якобы готова к любым сценариям и будет реагировать на все действия ВСУ. Оккупанты угрожают Украине из-за поставок оружия, которое мы получаем от других стран. Также рашисты пытаются пугать украинцев "последствиями" за деоккупацию захваченных РФ территорий.

Командир оккупационного гарнизона на ЗАЭС открыто заявил о минировании всех важных объектов на ЗАЭС. По словам Васильева, если станция не будет под контролем РФ, то на ее месте якобы останется "выжженная земля".

"Тут будет или русская свободная земля, или выжженная земля. Вы, солдаты русской армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС, и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Вы должны понимать, что другого пути у нас нет. Если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью", - заявил Васильев.

Обстрел Запорожской АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В Офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

В оккупированном Энергодаре началась паника из-за обстрела Запорожской АЭС.