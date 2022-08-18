Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции 19 августа, представители "Росатома" уже в срочном порядке покинули станцию.

Россия готовит на завтра, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", - сообщили в ГУР.

Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ. В сообщении говорится, что во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти.

"По имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же, приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", - отмечает ГУР.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.