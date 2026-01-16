В некоторых регионах отменили отключения: кто получит больше света

До конца суток в пятницу, 16 января, были отменены плановые отключения света в некоторых западных регионах Украины.
Так, с 17:00 электричество должно быть у всех потребителей Волынской области, сообщает местное облэнерго.
Так же до 17:00 действовала последняя очередь отключений на Львовщине. Здесь с 5 часов вечера и до полуночи свет дадут всем абонентам, говорится на сайте "Львовоблэнерго".
В то же время часть Одесской области с 16 января возвращается к графикам стабилизационных отключений, говорится в сообщении ДТЭК.
При этом в другой части области еще продолжаются аварийные отключения. Состояние энергосистемы в Одесской области остается тяжелым из-за ударов российских оккупантов, поэтому полностью вернуться к графикам пока невозможно, констатируют энергетики.
С обеда пятницы левый берег города Днепр снова с электричеством после обстрелов 10 января. Электроснабжение вернули в 51,5 тысячи домов.
Энергетики отмечают, что для обеспечения электроснабжения левобережья города действуют временные схемы питания, чувствительные к высоким нагрузкам. Ремонт основного оборудования продолжается.
На правом берегу Днепра обесточенными остаются 4 тысячи домов.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил 16 января, что в домах с электроотоплением свет выключать не будут, если не применены аварийные отключения электроэнергии.
Самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов переживает Киев, сообщает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Если бы не обстрелы, уже через неделю киевляне имели бы стабильные графики отключения света, добавляет он.