Захватчики разместили на всей территории электростанции большие объемы автомобильного топлива.

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию с пожаром на Запорожской АЭС. Для этого на территории станции они разместили большое количество автомобильного топлива.

Об этом в Facebook сообщил координатор общественного движения "Спильна справа" Александр Данилюк со ссылкой на источники украинской разведки на ЗАЭС.

На подготовку провокации указывают и другие действия оккупантов, кроме заготовки запасов топлива.

"На это указывает также направление на станцию дополнительных подразделений РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты)", – уточнил он.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

18 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.

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