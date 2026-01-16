Wizz Air предлагает пассажирам купить пустое среднее место рядом: как это работает

На данный момент услуга доступна лишь на некоторых рейсах в тестовом режиме.

Венгерский лоукостер Wizz Air, являющийся одной из самых популярный бюджетных авиакомпаний Европы, не так давно запустил в тестовом режиме новую услугу Wizz Class, которую в сети уже окрестили "бизнес-классом".

Что такое WIZZ Class

Новая функция Wizz Air подразумевает ряд премиальных услуг за дополнительную плату. Среди прочего, Wizz Class включают возможность заблокировать среднее место для большего пространства для локтей и ног, приоритетную посадку, две единицы ручной клади, а также бесплатную закуску и безалкогольный напиток на борту.

При выборе Wizz Class пассажиру резервируется одно из средних мест ближе к его месту (1B и 1E). Поскольку первый ряд также включает дополнительное пространство для ног, услуга призвана обеспечить больше места и комфорта для отдыха или работы во время полета.

Продукт доступен в качестве дополнительной опции при бронировании мест Smart и Plus.

"Wizz Class – это услуга повышенной комфортности, доступная только при бронировании. Выбрав рейс и пакет услуг, вы сможете перейти на Wizz Class для большего комфорта и удобства при выборе мест. Это обновление гарантирует место с дополнительным пространством для ног в первом ряду (возле окна или прохода) с заблокированным средним местом рядом – обеспечивая вам дополнительное пространство и конфиденциальность", – говорится в заявлении авиакомпании.

В то же время на сайте Wizz Air сообщается, что поскольку на услугу могут претендовать несколько пассажиров, пустое среднее место достанется только тем, кто забронирует его первым.

При этом Wizz Class использует динамическое ценообразование, начиная от 50 евро.

На начальном этапе, после проведенного в декабре 2025 года тестирования, услуга доступна для покупки на некоторых рейсах в Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Варшаву (Польша), Лондон (Великобритания) и Рим (Италия) и обратно.

Другие новые услуги Wizz Air

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее венгерский лоукостер ввел услугу All You Can Fly, согласно которой он периодически выпускает определенное количество "безлимитных проездных" на свои авиарейсы.

Одновременно в прошлом году лоукостер ухудшил условия для своей популярной услуги Wizz Discount Club.

