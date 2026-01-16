На улицах Киева станет темнее из-за экономии электроэнергии: что отключат

Городские власти просят киевлян экономно потреблять электроэнергию, так как это помогает избежать перегрузки сетей.

С сегодняшнего дня, 16 января, в Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская государственная администрация. Такое решение принял Совет обороны города Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за российских атак.

Отмечается, что интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности, а там, где технически нельзя сделать свет более тусклым, будут включать 50% фонарей.

Также не будут включать в столице архитектурно-декоративное освещение и ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.

Городские власти просят киевлян экономно потреблять электроэнергию, потому что это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

Ситуация с электроэнергией в столице

Как сообщал УНИАН, 16 января первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте подчеркнул, что в Киеве один из худших показателей ввода в эксплуатацию распределенной генерации, что повлияло на ситуацию со светом в столице.

В интервью Bihus Info директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны. Он отмечал, что более сложной ситуации, чем война, не было, потому что никогда в мире не было атак при -15°C на город, в котором есть центральное отопление и который был разрушен.

По словам эксперта, ситуация тяжелая по двум причинам: погода и массированные обстрелы теплоэлектроцентралей и высоковольтных подстанций.

