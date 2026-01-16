Путин выжал из иранцев все, но не спешит помогать Тегерану, - The Times

Британский журналист Марк Беннетс считает, что Путин боится прямой конфронтации с США.

Во время свержения режима сирийского диктатора Башара Асада более года назад Россия отвернулась от своего давнего союзника. Уже в январе 2026 года, когда президент США Дональд Трамп похитил главу Венесуэлы Николаса Мадуро, другого пророссийского лидера, реакция Москвы ограничилась осуждением.

Сейчас же иранский режим находится под угрозой. Как пишет британский журналист Марк Беннетс в колонке для The Times этой сценарий может снова повторится, но уже в этой стране.

Россия не спешит помогать своим союзникам

Он напомнил, что в Иране проходят масштабные протесты против правительства. В это время Москва не дает никаких признаков того, что она готова прийти на помощь.

Беннетс считает, что нежелание или неспособность российского диктатора Владимира Путина оказать поддержку режимам Ирана, Сирии и Венесуэлы является ударом не только по его усилиям представить Россию как мировую державу, но и по его попыткам создать альянс антизападных стран.

Журналист отметил, что американская операция в Венесуэле была вдвойне унизительной для Кремля из-за явного провала систем противовоздушной обороны С-300 и Бук-М2, которые стране передала Москва. Более того, согласно сообщениям, россияне даже не позаботились о том, чтобы эти системы ПВО работали.

"После Венесуэлы будет гораздо сложнее продвигать эти идеи. Союзники вряд ли будут рассматривать Россию как надежного партнера и защитника. Дело не в конкретных ресурсах Венесуэлы, которые можно было бы использовать, а в том, как с этим поступили. Это потеря имиджа: сильные страны не обращаются с союзниками таким образом", - рассказывал российским журналистам источник, близкий к правительству РФ.

Беннетс отметил, что Путин в своей речи о внешней политике в четверг не упомянул операцию США в Венесуэле и угрозы Трампа бомбить Иран. Он также ничего не сказал о захвате американскими спецназом нефтяного танкера под российским флагом из теневого флота, который Москва использует для обхода западных санкций. Кроме того, Кремль хранит молчание по поводу угроз Трампа в адрес Кубы, союзника РФ со времен СССР.

По словам журналиста, неспособность Москвы защитить своих союзников отчасти является результатом простой нехватки ресурсов. Российская армия увязла на войне против Украины, из-за чего Путину приходится делать выбор - продолжать войну против Украины или вмешаться в конфликты, которые потенциально могут привести к прямой конфронтации с США.

"На международной арене Путин все чаще играет роль "бумажного тигра". Хотя он стремился к статусу сверхдержавы, ему не удалось создать необходимую экономическую базу. В результате у него много амбиций, но мало ресурсов для их реализации", - заявил в разговоре с журналистом Аббас Галлямов, бывший автор речей Путина в 2008-2010 годы, а ныне политический аналитик.

Россия осознанно отказалась от помощи Ирану

Аналитик по внешней политике в New Eurasian Strategies Centre Джон Лоф считает, что отказ России от Ирана был основан на хладнокровном анализе ситуации. Он напомнил, что ранее иранские дроны Shahed играли важную роль в укреплении военной машины Кремля, но с тех пор Москва скопировала и усовершенствовала эти беспилотники.

"Россияне выжали из иранцев все, что могли. Они извлекли из этого всю необходимую им на тот момент выгоду и не считали, что должны дать что-то взамен", - сказал Лоф.

В Кремле продолжают заявлять о своей приверженности союзникам на Ближнем Востоке. Тем не менее, по словам Лофа, Россия все еще пытается понять, насколько далеко может зайти Трамп.

"Все звучит замечательно для Москвы, пока американцы не начинают обдумывать какую-то форму смены режима в Иране. И тогда картина выглядит совсем иначе", - подчеркнул аналитик.

Путин провел беседу с лидерами Ирана и Израиля - что известно

Напомним, что 16 января российский диктатор Владимир Путин обсудил ситуацию в Иране в отдельных телефонных разговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он заявил, что Москва якобы готова "выступить посредником" в регионе.

В прошлом году Израиль и США бомбили иранские ядерные объекты, а Иран вел 12-дневную войну с Израилем. Россия же стремится наладить более тесные связи с Ираном с начала войны в Украине, поэтому Путин в 2025 году подписал с Пезешкианом 20-летний пакт о стратегическом партнерстве. Тем не менее, соглашение не включается в себя взаимную оборону.

