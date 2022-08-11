Президент подчеркнул, что Россия превратила Запорожскую АЭС в поле боя и осознает возможные последствия этого.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

Об этом он сказал в своем выступлении во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы.

"Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее полные последствия, то российская власть значительно более циничная и опасная: она сама делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным. И врет всему миру, что виноват якобы кто-то там другой", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо защитить Европу от этой угрозы.

"А вероятно, не только Европу, потому что Запорожская атомная станция в Украине - самая большая на нашем континенте, третья по размерам в мире. Шесть энергоблоков", - напомнил глава государства.

Зеленский добавил, что российская оккупационная армия использует эту АЭС для террора и вооруженных провокаций.

"Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую АЭС, их танки обстреляли ее. Прямой наводкой по станции. Размещая боевую технику на территории станции, и даже проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы", - подчеркнул президент.

Российские власти, добавил он,"осознают, какими могут быть последствия, когда их войска обстреляют атомную станцию".

"Мы убеждены, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. Все это - проявления российского ядерного терроризма. Россия стала государством-террористом и держит фактически в заложниках атомные станции. И шантажирует всех вероятной катастрофой... Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что по фактическим последствиям это может быть еще катастрофичнее Чернобыля, а по сути, тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара.

"Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию. Но мы все с вами вместе способны остановить государство-террориста. И чем быстрее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут почувствовать снова безопасность", - сказал Зеленский.

Обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Напомним, 5 и 6 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС и жилые кварталы Энергодара.

Оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками. Российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерной площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

По мнению экспертов, пока в Международном агентстве по ядерной энергетике (МАГАТЭ) доминируют россияне, ожидать нормализации ситуации на захваченной Запорожской АЭС невозможно.