Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о своем согласии на размещение этой миссии в условиях, согласованных Украиной и ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что отправка миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию может восстановить полную безопасность в Энергодаре и на самой станции.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Украинские дипломаты, наши партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена на Запорожскую атомную станцию. С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе", - подчеркнул Зеленский.

"Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что никакой инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство - террорист превращает АЭС в мишень", - добавил президент.

Как сообщает Посольство Франции в Украине, сегодня президент этой страны Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе этого разговора Путин сообщил Макрону, что согласен на отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Президент Французской Республики в очередной раз подчеркнул обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и поддержал скорейшее направление на место миссии экспертов МАГАТЭ при условиях, согласованных Украиной и ООН. Президент Российской Федерации сообщил президенту Франции о своем согласии на размещение этой миссии и на упомянутые условия", - говорится в сообщении.

Макрон и Путин снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами.

Как сообщал УНИАН, 18 августа стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию для посещения Запорожской атомной электростанции.

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