Китай подал заявку на запуск 200 тысяч спутников: аналитики указали на опасность

Китай подал заявку в Международный союз электросвязи (МСЭ) на запуск почти 200 тыс. спутников, что вызвало подозрения о том, что страна намеревается создать "мега-группировку" в космосе.

Как пишет Daily Mail, каждая из этих группировок космических аппаратов, получивших названия CTC-1 и CTC-2, будет содержать 96 714 спутников, распределенных по 3660 различным орбитам. Вместе CTC-1 и CTC-2 станут крупнейшим скоплением спутников, когда-либо выведенным на орбиту, и лишат конкурентов доступа к низкой околоземной орбиты.

Китайские власти традиционно о своих планах ничего не говорят, однако эксперты уже опасаются, что группировки спутников могут представлять угрозу безопасности или обороне.

Нанкинский университет аэронавтики утверждает, что спутники будут сосредоточены на "обеспечении электромагнитной безопасности в низковысотном космическом пространстве, комплексных системах защиты и обороны, оценке электромагнитной безопасности воздушного пространства и услугах по надзору за безопасностью воздушного пространства на малых высотах".

Это предполагает, что китайские группировки могут выполнять такую же работу, как спутники SpaceX Starshield, которые используют американские военные для отслеживания и связи.

При этом, CTC-1 и CTC-2 могут выполнять множество безобидных функций, от отслеживания экстремальных погодных условий и обеспечения навигации самолетов до предоставления коммуникационных услуг, как Starlink.

В чем проблема

Однако, как отметило издание, их применение происходит на фоне растущей напряженности между космическими амбициями США и Китая. Эти страны не только стремятся первыми создать постоянное присутствие на Луне, но и конкурируют за доминирование в области низкоорбитальных спутников.

Военные спутники являются частью так называемой "сетки поражения" - автоматизированной сети, связывающей датчики, спутники, системы связи и оружие.

При чем тут Украина

Издание отметило, что в войне в Украине спутниковая связь и способность глушить спутники противника сыграли решающую роль. И Китай, естесственно, об этом знает.

Что еще вызывает беспокойство

Аналитики также обеспокоены тем, что поведение китайских спутников становится все более непредсказуемым и опасным.

Китай, по-видимому, испытывает несколько "быстроходных" аппаратов, способных перемещаться по поясу геостационарной орбиты, возвращать падающие спутники на орбиту или потенциально саботировать космические объекты США.

Китай в принципе и не скрывает, что рассматривает космос как законное поле для конкуренции с США.

Сколько у Китая спутников

В настоящее время у Китая на орбите находится около 1000 спутников, а 16 лет назад их было всего 40.

Хотя эти две новые группировки могут стать частью растущего военного космического присутствия Китая, более серьезную обеспокоенность вызывает то, что они могут быть частью "захвата территории".

Что должен делать МСЭ

Заявив о своих правах в МСЭ, Институт использования радиочастотного спектра и технологических инноваций фактически заблокировал огромный участок геостационарной орбиты.

Согласно правилам МСЭ, они должны запустить как минимум один спутник в течение 7 лет с момента первоначальной заявки, а затем еще 7 лет на запуск всех спутников.

У Китая могут быть законные цели по созданию этих группировок, но ничто не мешает стране подать "фиктивную" заявку, чтобы заблокировать участок космического пространства для последующего использования.

"Возможно, они просто пытаются создать себе пространство на будущее", - прокомментировала Виктория Самсон, главный директор по космической безопасности и стабильности в Secure World Foundation.

Способен ли Китай воплотить этот план

Издание отметило, что кажется крайне маловероятным, что Китай способен завершить миссии CTC-1 и CTC-2, даже если бы захотел.

В настоящее время коммерческий сектор Китая может выпускать около 300 космических аппаратов в год, планируя расширить производство до 600, а государство может производить еще несколько сотен.

Однако Китаю потребуется запускать по 500 спутников еженедельно в течение 7 лет, чтобы вывести на орбиту 200 тыс. спутников.

В 2025 году Китай запустил в космос рекордные 92 ракеты, но для осуществления проекта потребуются сотни, если не тысячи, ракет.

Даже китайские эксперты, похоже, не верят, что этот проект когда-либо будет завершен.

Ян Фэн, генеральный директор компании Spacety, занимающейся выпуском коммерческих спутников, заявил: "Лидерство в подаче заявок не означает превосходство в конечном исполнении".

Это делает более вероятным, что Китай просто пытается закрепить за собой большой участок орбиты для последующего использования.

Китай и его космические амбиции

2 января Китай заявил о "серьезной опасности" от спутников Starlink Илона Маска. Китай выступает за разработку правил "дорожного" движения в космосе.

Китай упомянул несколько инцидентов, угрожавших столкновением спутников Starlink с китайской космической станцией в 2021 году.

