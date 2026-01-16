Названы три признака, которые отличают прочные отношения от хрупких

Одним из них является умение действительно пытаться понять партнера.

Современные советы для здоровых отношений в основном сводятся к умению разбираться в собственных стилях привязанности, выстраивать границы и правильно общаться с партнером.

Хотя все это и действительно важно, сегодня этого уже недостаточно, пишет для Psychology Today психолог, доктор философии Марк Траверс. По его словам, сейчас отношения вынуждены выдерживать гораздо большее эмоциональное давление, чем когда-либо прежде. Поэтому нам нужны не только знания о том, как быть вместе, но и способность правильно применять их в данный момент.

1. Понимание ваших нервных систем

Одна из самых распространенных ошибок в отношениях - считать, что конфликты возникают из-за несовместимости, недостатка любви или плохих намерений. На самом деле во многих случаях проблема заключается не в характерах, а в том, что нервная система одного или обоих партнеров перегружена.

По словам Траверса, хронический стресс изменяет работу мозга. В результате снижается способность к эмпатии, самоконтролю и взвешенным решениям, зато активизируются реакции защиты и выживания. В таком состоянии люди становятся более резкими, замкнутыми и менее гибкими. В паре это часто воспринимают неправильно, считывая раздражение как жестокость, молчание - как равнодушие, а эмоциональную закрытость - как уклонение.

Эмоционально зрелые пары отличаются не тем, как красиво они говорят во время конфликта, а тем, насколько точно чувствуют момент. Эксперт советует определять, когда разговор возможен, а когда стоит взять паузу и успокоиться.

2. Умение восстанавливать связь без стыда и защиты

Прочные отношения отличаются от хрупких не отсутствием боли, а способностью ее переживать и ремонтировать трещины. Траверс говорит, что доверие восстанавливается не идеальным поведением и красивыми извинениями, а последовательной ответственностью и эмоциональным присутствием.

Когда что-то идет не так, многие реагируют стыдом или защитной агрессией. Для одних признать свое влияние невыносимо больно, а для других ответственность воспринимается как угроза самооценке. В результате появляются оправдания, обесценивание или дистанция. Вместо этого здоровое восстановление базируется на признании последствий своих действий, открытости и готовности оставаться в контакте с партнером даже тогда, когда это неудобно.

3. Способность оставаться любознательными друг к другу

Под влиянием стресса мозг стремится к быстрым объяснениям и четким выводам. Мы начинаем домысливать, заполнять пробелы собственными сценариями и все реже задавать вопросы. Именно в этот момент исчезает любознательность, то есть способность оставаться открытыми к истинному пониманию партнера.

Уставшая психика чаще интерпретирует нейтральные или неоднозначные действия как негативные. Так рождаются автоматические мысли типа "тебе все равно", "ты отдаляешься", "я знаю, чем это закончится". Со временем партнеры начинают общаться не между собой, а с вымышленными образами друг друга.

Эксперт называет противоядием для этого процесса постоянную любознательность, которая требует усилий и готовности не спешить с выводами, даже когда это неудобно. Он уверяет, что это уменьшит количество недоразумений и постепенно повысит уровень удовлетворенности отношениями.

