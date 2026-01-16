Демпси носил футболку с гербом Новороссии, британца пригласил на оккупированную территорию Украины Алексей Мозговой, основатель сепаратистской группы "Бригада Призрак".

Лидер крупнейшего британского профсоюза железнодорожников присоединился к пророссийским скандирующим во время визита в оккупированную Украину, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что генеральный секретарь RMT Эдди Демпси посетил Донбасс в 2015 году в рамках того, что он назвал "гуманитарным конвоем", то есть через год после того, как Россия оккупировала этот украинский регион.

В публикации говорится, что на фото и видео с его визита можно увидеть, как он держит красный флаг Коммунистической партии, позирует перед статуей Ленина и скандирует лозунги на русском языке: "Вместе мы непобедимы" и "Донбасс – могила фашизма".

Приводятся данные, что Демпси, чей профсоюз неоднократно останавливал работу британских железных дорог и метрополитена из-за забастовок, участвовал в "антифашистском" мероприятии в городе Алчевск, которое было организовано Луганской коммунистической партией от имени сепаратистской группы "Бригада Призрак".

По данным издания, британца пригласил туда Алексей Мозговой, основатель бригады, который погиб через две недели. Его описывали как человека, который видел себя в роли Че Гевары. Мозговой возглавил коммунистическое восстание против Украины, он был убит службами безопасности российского президента Владимира Путина из-за опасений, что он не готов выполнять приказы Кремля.

Издание отметило, что во время своего визита на оккупированную Россией территорию Украины Демпси носил футболку с гербом Новороссии, российской провинции 19 века, охватывавшей южную и восточную Украину. Такое название выбрали пропутинские боевики, которые верили, что смогут возродить Новороссию как часть современной российской империи.

Добавляется, что британец путешествовал вместе с около 100 коммунистами под руководством Banda Bassotti, ультралевой ска-панк-группы из Рима. Впоследствии украинские власти потребовали экстрадиции итальянских, испанских и греческих членов "гуманитарного конвоя" группы в соответствии с местными законами.

В публикации указывается, что на момент визита в оккупированный Донбасс, Демпси был водителем лондонского метро и членом отделения RMT № 1 в Паддингтоне. Он написал статью о своем путешествии для левой газеты Morning Star.

Его репортажи содержали ныне удаленный некролог Мозгового, в котором он восхвалял "драгоценную цель" умершего военачальника – создание коммунистического государства под контролем России.

В пресс-службе профсоюза сообщили The Telegraph, что генеральный секретарь Эдди Демпси "не поддерживает" войну, которую начала Россия против Украины, и является "антифашистом".

"Его решение отправиться с гуманитарным конвоем в Украину было мотивировано ужасным пожаром в Доме профсоюзов в 2014 году, в котором погибло не менее 42 человек после столкновений с ультраправыми украинскими националистами", - заявили в профсоюзе.

