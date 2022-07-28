На оккупированных территориях захватчики создали рублевую зону и сформировали свои органы власти.

Госдума РФ осенью может рассмотреть правовое обоснование для присоединения к России захваченных территорий Украины.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей нынешней осенней сессии парламента станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - заявил Клишас.

С начала полномасштабной войны в Украине российская армия захватила приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах захватчики создали рублевую зону и сформировали оккупационные правительства из российских чиновников. Кроме того, там организовали вещание российских телеканалов и радиостанций, а также провели исключительно российский интернет и связь.

Отмечается, что техническими вопросами аннексии украинских регионов занимается первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Напомним, в Госдепе ранее заявили, что РФ все еще готовится проводить фиктивные "референдумы" на захваченных территориях.

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