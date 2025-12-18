Обычно в рамках новогоднего ивента раздают как ААА-тайтлы, так и инди-игры.

Магазин Epic Games Store перешел на ежедневную раздачу бесплатных игр: каждый день до 31 декабря пользователям будут предлагать одну игру. Сегодня в свою библиотеку можно добавить Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Jotunnslayer: Hordes of Hel – экшен-рогалик в сеттинге скандинавской мифологии. Игрокам предстоит сражаться с бесконечными волнами врагов, заручаясь поддержкой богов, попутно выполняя различные задачи и побеждая боссов. По мере прохождения нужно прокачивать своего героя, улучшая умения и оружие.

Jotunnslayer: Hordes of Hel вышла в сентябре этого года, ранее находившись в раннем доступе. В Steam у игры более 6 тыс отзывов, положительных из них – 83%. Фанатам Diablo и Vampire Survivors стоит присмотреться.

Что пользователям магазина подарят завтра, пока неизвестно. Обычно в рамках таких акций раздают как ААА-тайтлы, так и инди-игры.

Параллельно в Epic Games Store проходит "Праздничная распродажа". Скидки получили сотни тайтлов, в том числе новинки 2025 года, включая ARC Raiders, Clair Obscur: Expedition 33, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 и другие.

Ранее в сети составили десятку худших игры 2025 года. На первое место попал экшен MindsEye от бывшего продюсера GTA: разработчики выдали скучный, устаревший и забагованный тайтл, который в плане проработки игрового мира проигрывает даже играм 20-летней давности.

