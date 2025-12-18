Делегации Украины и США имеют прогресс по проекту плана завершения войны, но еще неизвестно, каков ответ российской стороны на последние наработки украинской и американской команд.

Американцы еще не передавали Украине ответ российской стороны относительно последних наработок делегаций Украины и США касательно мирного плана. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где сегодня проходит саммит лидеров стран-членов Евросоюза.

В частности, у Зеленского спросили, как он оценивает ход переговоров с США и планирует ли он вскоре провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства ответил, что в диалоге Украины с американской стороной есть прогресс.

"Потому что у нас в диалоге с Америкой было несколько форматов, несколько документов, и я считаю, что в нашем диалоге прогресс есть. Вопрос в том - что это же часть переговорного процесса. Затем Соединенные Штаты Америки берут изменения, те или иные пункты наши, и общаются с российской стороной. Поэтому, пока что у меня отклика на последний наш прогресс просто нет. Не могу вам сказать: что, а чего нет. Но в ближайшие дни точно скажем", - сообщил Зеленский.

Также он назвал прогрессом частые встречи представителей Украины и США.

Президент допускает, что может быть больше оптимизма, чем реализма. "Но у нас такие реалии. Мы живем тем, что мы боремся за себя, и считаем, что нам все удастся", - добавил Зеленский.

Также говоря о потребности в получении гарантий безопасности, по мнению Зеленского, в Украине не считают, что Европа должна заменить США, или наоборот.

"Какие бы сигналы Россия не передавала, мы их понимаем - что они бы хотели исключить присутствие европейцев. Этого нельзя делать. Это разные вещи. Это не значит, что если снова будет агрессия России, Европа сможет своим присутствием воевать. Никто не говорит об этом. Присутствие Европы уменьшает шансы и процент агрессии Российской Федерации", - считает Зеленский.

Он считает, что участие большого количества стран в Коалиции желающих относительно гарантий безопасности для Украины создает большие риски для России, если она снова начнет агрессию против Украины. Поэтому, Украина считает важным участие Европы в гарантиях безопасности.

"Теперь, когда мы говорим о backstop (сдерживающий фактор, предохранитель - УНИАН) от Соединенных Штатов Америки, мы говорим и о разведке, и о сильных гарантиях безопасности от США, на которые мы рассчитываем. Обо всех деталях сегодня сказать не могу. Но когда мы говорим о статье 5 НАТО, мы понимаем, что это ответ на агрессию. И эти детали мы будем проговаривать с партнерами. И то, что мы понимаем - это должна быть юридически обязывающая статья гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки, которые должны быть поддержаны Конгрессом США", - сказал Зеленский.

Отдельно у Зеленского спросили о развитии отношений с Трампом.

"Это действительно непростой диалог. Мы в войне. И Соединенные Штаты те, кто принимают решения, и которые реально могут остановить Путина. И я рассчитываю на это. Но я в действительности рассчитываю на давление от Соединенных Штатов. Сейчас США больше занимаются посредничеством. Это правда, они являются посредниками между нами. Но я очень хотел бы, чтобы они делали больше шагов с давлением на Россию, потому что я думаю, что Путин не хочет останавливать эту войну. Но он может, если США будут больше давить", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, Трампу это под силу.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, по словам Зеленского, в переговорах с США остаются нерешенными вопросы относительно будущего Донбасса и Запорожской АЭС.

Также президент Украины до сих пор не получил ответа, что будут делать США в соответствии с будущими гарантиями безопасности, если Россия возобновит против Украины агрессию.

