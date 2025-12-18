Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса.

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" из Беларуси в Киев может долететь за 1 минуту 51 секунду.

Как отмечает "Телеграф","Орешник" уже якобы стоит на вооружении Беларуси и "заступает на боевое дежурство", о чем сегодня, 18 декабря, заявил самопровозглашенный "президент" страны Александр Лукашенко.

По данным украинских военных, эта ракета способна развивать скорость в более 12 тысяч 300 км/ч, и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Видео дня

Как быстро "Орешник" долетит до городов Украины и Европейского Союза

Отмечается, что учитывая заявления белорусских чиновников, географию военных учений сдвинули подальше от границ, впрочем никаких данных о месте их проведения в открытых источниках нет. Поэтому для вычисления приблизительного времени подлета ракеты "Телеграф" использовал нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси - ориентировочно между Минском и Бобруйском.

Так, согласно расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета "Орешника" в более 12 тыс. 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлетное время до ключевых городов из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.

"Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса - примерно за 1 минуту 4 секунды", - отмечает издание.

В Ровно она может долететь ориентировочно за 1 минуту 40 секунд, в Луцк - за 1 минуту 44 секунды, в Киев - за 1 минуту 51 секунду, а во Львов - за 2 минуты 24 секунды.

В то же время среднее время подлета к городам ЕС составляет около двух минут: в Даугавпилс - 1 минута 22 секунды, в Люблин - 2 минуты 11 секунд, в Варшаву - 2 минуты 23 секунды, а в эстонский Тарту - 2 минуты 41 секунду.

"Эти данные являются ориентировочными, поскольку расчет базируется на прямолинейном расстоянии и постоянной скорости. Реальное время полета будет зависеть от траектории, фазы ускорения, а также возможностей противоракетной обороны", - отмечает издание.

Развертывание нового оружия в Беларуси - что известно

Как сообщалось, ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко отметил, что Россия разворачивает в Беларуси "Орешник", что является средством давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину.

По его словам, такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно сократит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр".

В то же время Лукашенко пригрозил исчезновением Украины с карты мира, если война продолжится. Он выразил уверенность, что продолжение войны в Украине может "тяжело закончиться" для Европы и мира в целом.

Вас также могут заинтересовать новости: