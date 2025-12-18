Людей просят воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки.

Сегодня оккупационная российская армия нанесла удар по гражданскому авто в Одесской области - погибла женщина, трое детей получили ранения.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, 18 декабря враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, один из которых попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту. По словам чиновника, в машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи.

"Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают необходимую помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Это еще одно циничное военное преступление России - удар по мирным людям", - заявил Кипер.

Видео дня

Он добавил, что от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки лучше водителям воздержаться - враг уже трижды атаковал этот участок.

По данным прессслужбы Одесской областной прокуратуры, погибла 43-летняя женщина, травмированы ее дети - 20-летняя девушка, 16-летний парень и 4-летняя девочка. Отмечается, что днем ​​оккупанты атаковали ударными беспилотниками одно из сел Одесщины, в результате чего поврежден объект критической инфраструктуры и указан легковой автомобиль, в котором находилась семья.

Также, по словам Кипера, движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Людей просят, по возможности, воздержаться от движения по этому участку дороги.

В то же время в соцсетях появилось видео удара, в результате которого погибла женщина. По некоторым данным, погибшей женщине 40 лет.

Впоследствии в Государственной пограничной службе Украины заявили, что в Одесской области, в результате авиационной атаки РФ, движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничено.

"В результате атаки Российской федерации, осуществленной по объекту критической инфраструктуры, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени". Рекомендуем гражданам воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки", - отмечают в ГПСУ.

Как Россия терроризирует Одесскую область

Как писал УНИАН, в Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за атак РФ по энергетической инфраструктуре. Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что соответствующее решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.

Основанием для этого стали последствия российской атаки по объектам энергетики в последнее время, приведшие к длительному - более трех суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности десятков тысяч жителей области.

Вас также могут заинтересовать новости: