Требование касается всех мужчин от 21 до 49 лет.

Сотрудники военкоматов в российской Чечне заставляют неработающих мужчин писать объяснительные, почему они отказываются идти в армию. Это требование распространяется на всех мужчин от 21 до 49 лет.

Об этом пишет Радио Свобода Кавказ. Реалии.

Издание сообщило, что информацию подтвердили местные чиновники. От мужчин требуют письменные объяснения, почему они отказываются работать в силовых структурах или служить в армии.

По словам местной женщины, необходимо "срочно заполнить анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет". Они должны объяснить свой отказ или наоборот заявить о желании служить. При этом им необходимо расписаться в заранее подготовленных бланках.

Кроме того, мужчины, у которых есть группа инвалидности, должны предоставить удостоверение. Всю информацию необходимо собрать до утра 25 июля.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит ежедневно, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не доехать на войну.

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