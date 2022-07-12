Правозащитница подчеркнула, что бурятам трудно понять, почему они должны "денацифицировать" Украину, если Москва проявляет к Бурятии ксенофобские настроения и уничтожила культуру и язык региона.

Среди солдат Бурятии наблюдается очень низкая заинтересованность воевать в составе ВС РФ против Украины.

Об этом рассказала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова в эфире телеканала Freedom.

По ее словам, военные Бурятии массово пишут рапорты, но их все равно силой шлют на фронт.

"На оккупированной территории на востоке Украины, сейчас около 17 человек, среди которых есть тувинцы, есть буряты, есть россияне. Они написали 3 недели назад заявления о расторжении контракта. Их закрыли в комендатуре, не выпускают, и они очень боятся, что их отправят на передовую без экипировки, чтобы просто тихо застрелить. Они нам каждый день пишут", - отмечает глава Фонда.

Гармажапова добавила, что примерно 50 военных Бурятии расторгли контракты и вернулись домой. Несмотря на это им идут угрозы судом, их рапорты не хотят рассматривать, а еще отбирают телефоны и закрывают в карцере.

"Командиры делают вид, что не видят рапорты, ставят печати "склонен ко лжи и предательству", - говорит глава Фонда.

По ее словам, группа бурятских солдат ехала домой, но их развернули и отправили обратно на фронт. Поэтому военные выпрыгивали из автобусов, чтобы убежать.

"Мужчины уже написали рапорты о расторжении контракта. Но получилось так, что автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, развернули, и их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на 10 дней. И вот вчера, сегодня начали прилетать самолеты, и там уже есть те, кто отказался. Контракт расторгнуть можно. Наказания за это нет. Это реально. Но их держали под стражей, и им удалось вернуться. Или вот так, или грузом 200", - говорит правозащитница.

Гармажапова подчеркнула, что бурятам трудно понять, почему они должны "денацифицировать" Украину, если Москва проявляет к Бурятии ксенофобские настроения и уничтожила культуру и язык региона.

"Со мной связывался один военный, которому удалось разорвать контракт, он сказал: "Я не хочу быть оккупантом. И я не понимаю, почему мы лезем в Украину, если я 9 лет жил в Москве и сталкивался там с расизмом и ксенофобией". Я напоминаю - "вам в Москве говорят, что вы "чурки" и "узкоглазые" и должны ехать к себе домой. Вы уверены, что в "денацификации" нуждается Украина? Вы говорите, что хотите защищать русский язык в Украине? Вспомните, что происходит с языками коренных народов России в России? И что именно Путин был инициатором того, чтобы ваш язык был переведен в разряд факультатива и стал необязательным к изучению". И тогда у людей что-то щелкает", - подвела выводы глава Фонда.

Напомним, что ранее в Чечне были случаи угроз, чтобы гнать местное население на войну под видом "добровольцев".

Также работников заводов, попавших под санкции, агитируют ехать в Украину воевать.

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