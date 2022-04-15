Дошкольники участвовали в номерах с Z-свастикой.

В казанском детском садике (РФ) провели праздник в поддержку войны против Украины.

Мероприятие устроила директор местного "Центра раннего развития". К выступлению на сцене привлекли детей дошкольного возраста. На опубликованных кадрах видно, что на сцене выступают маленькие дети - от 2 до 5 лет.

Дошкольники участвовали в номерах с Z-свастикой, пока на их выступление смотрели родители в зале.

"Может, президент правильно поступил, что начал войну на Украине, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу? Может, правильно? Он же заступился за своих. Поднимите руки. Кто согласен? Только честно. Раз, два, три...", - звучит со сцены.

Напомним, россияне планируют возобновить учебный процесс в одной из школ разрушенного Мариуполя.

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