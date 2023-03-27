Учителя говорят, что для школьников это все равно что "прийти на могилку".

В российской гимназии двое детей потеряли сознание во время открытия "парт героев".

Инцидент произошел в иркутской гимназии № 44. Издание "Люди Байкала" пишет, что на линейке присутствовали члены Росгвардии и родственники погибших российских военнослужащих. Учителя рассказали, что двое детей впечатлились плачущими родственниками и упали в обморок.

Кроме того, некоторые школьники отказываются садиться за эти парты, поскольку для них это как "прийти на могилку или поминки".

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В школе работают четыре кадетских класса Росгвардии, их куратор заявил, что никто в обморок не падал, а для детей "честь сидеть за такими партами".

На сайте гимназии говорится, что на "партах геров" разместили фотографии и истории погибшего на войне в Украине военного и служащих Росгвардии.

Пропаганда в российских школах

Как известно, в российских школах после начала полномасштабной войны в Украине ввели "Разговоры о важном", где детям рассказывают свою версию происходящего в Украине.

Кроме того, в некоторых детских садах и школах проводят "патриотические мероприятия", в ходе которых поддерживают российских оккупантов и пишут письма солдатам на фронт.

В российском Магнитогорске детям устроили соревнования по заплывам в камуфляже и с автоматами, а в Санкт-Петербурге заставили учеников с детским церебральным параличом делать окопные свечи.

Напомним, как в Российской Федерации обвинили в "дискредитации" армии депутата, которая призывала тратить деньги на школы, а не на войну.

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