Когда разрушается ядерная сборка, опасные вещества разбрасывает на определенной территории, фонить может сотни лет, отметил эксперт.

Из-за пожара в Мурманске на российском контейнеровозе "Севморпуть", который работает на атомном реакторе, может произойти загрязнение окружающей среды.

Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, ранее это грузовое судно несколько раз уже серьезно ломалось, в частности в 2020 произошла очередная поломка, но оно снова возобновило работу, пока не загорелось.

Он уточнил, что речь идет о малых ядерных реакторах, которые распространены, в том числе на атомных подводных лодках и таких ледоколах, как "Севморпуть". Аналогичные сборки могут быть на космических аппаратах. Эксперт добавил, что это "узел", который один раз заряжается, а затем меняется в зависимости от выработки топлива.

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"Ядерный реактор - это тепловая сборка ядерных продуктов. Задача этой ядерной сборки разогреваться под определенными условиями, то есть, есть определенная лишняя температура, и идет отвод тепла в основном под воду", – рассказал Свитан.

По его данным, на турбине судна может "висеть" практически все, что угодно: от электрогенератора до гребного винта. По большей части все эти вопросы решают из-за выработки электроэнергии.

Говорится, что "Севморпуть" - достаточно старый контейнеровоз, который неоднократно ремонтировался, и, если произойдет взрыв, это чревато заражением радиоактивным материалом.

По словам эксперта, при взрыве определенный радиационный фон может держаться до 70 лет, но как такового радиационного заражения нет.

"А вот когда разрушается ядерная сборка, ядерный материал разбрасывается на определенной территории. Иногда он может фонить сотни тысяч лет. Все зависит от периода полураспада того вещества, которое есть в этой ядерной сборке", - говорит Свитан

Пока точно неизвестно, что именно произошло на борту контейнеровоза - самовозгорание, поджог или что-то другое.

"Все-таки любая российская экономическая деятельность, которая направлена на производство военной амуниции или поставки военной амуниции должна быть под ударом", - подчеркнул эксперт.

Он не исключает, что вспышка на судне может быть результатом работы российских партизан.

Напомним, недавно стало известно, что в Мурманске (РФ) внезапно вспыхнул атомный контейнеровоз-ледокол "Севморпуть", когда находился на причале Атомфлота.

Говорилось, что огонь охватил 30 кв. метров, позже появилась информация, что пожар ликвидирован и якобы никто не пострадал.

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