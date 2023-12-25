В пабликах сообщают, что от мощности взрыва "аж со столов все попадало".

Жители российского города Ейск, где находится крупный военный аэродром, ранее уже становившийся целью ВСУ, 25 декабря сообщили о громком взрыве. Об этом сообщается в местных пабликах.

"Был слышен сильный грохот, и, походу, что-то рухнуло. И что это было?! Только не говорите, что самолет опять на сверхзвук перешел. Да еще и с дымом. 5 минут назад аж со столов все попадало", — жалуются россияне в соцсетях, а также публикуют видео, на котором слышен взрыв.

В то же время в комментариях объясняют грохот "плановыми учениями с применением боеприпасов на военном полигоне".

"Бавовна" в Ейске

В феврале 2023 года также сообщалось о взрывах в Ейске Краснодарского края России. Отмечалось, что их слышали в районе аэродрома.

Была информация о сбитии беспилотника, некоторые предполагали, что аэродром атаковали ракетами. Власти российского города заявили, что там проводят "военно-тактические учения".

После этого спутники Planet Labs зафиксировали последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося западнее аэродрома в российском Ейске.

В июле сообщалось о крушении российского штрумовика в Краснодарском крае. Российские Telegram-каналы писали, что у самолета мог отказать двигатель. Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали, но не смогли спасти.

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