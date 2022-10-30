Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

Вооруженные силы Украины ликвидировали за минувшие сутки почти тысячу оккупантов.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 71 200 (+950 за минувшие сутки) лиц ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Также за указанный период уничтожено:

танки - 2672 (+13 за сутки);

боевых бронированных машин - 5453 (+52);

артиллерийских систем-1724 (+16);

РСЗО – 383 (+3);

средств ПВО - 197 (+2);

самолетов - 274 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6);

крылатых ракет - 352 (+1).

За минувшие сутки уничтожены также 2 единицы спецтехники врага, а в целом от начала широкомасштабного вторжения 154 единицы, автомобильной техники и цистерн – 13 и 4120 единиц соответственно.

Кроме того, силы врага остались без 252 вертолетов, 16 кораблей/катеров.

Отмечается, что данные по потерям оккупантов еще уточняются.

Война в Украине - что известно

Российская Федерация начала полномасштабное наступление на Украину 24 февраля 2022 года. Оккупанты били по гражданским объектам, а также пытали, убивали и депортировали местное население. Кроме того, миллионы украинцев стали беженцами.

По последним данным, за сутки, 29 октября, на южном направлении ВСУ удалось уничтожить десятки оккупантов и десятки единиц техники врага. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

Кроме того, украинские воины отбили атаки оккупантов в районах десяти населенных пунктов в Донецкой облсти-Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка.

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