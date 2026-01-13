Забудьте о спорах вокруг четырехдневной рабочей недели, соучредитель Microsoft сделал гораздо более смелую ставку.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс выдвинул теорию, что благодаря ИИ люди перейдут на двухдневную рабочую неделю в течение 10 лет. Он сделал это заявление во время выступления на The Tonight Show with Jimmy Fallon и аргументировал это тем, что люди перестанут быть востребованными "для большинства задач", что освободит массу времени.

И это не первый раз, когда Билл Гейтс бьет тревогу по поводу социальных изменений, которые принесет ИИ, пишет SupercarBlondie.

Почему Билл Гейтс уверен в своем прогнозе о будущем через 10 лет

В интервью Фэллону Гейтс поделился мнением о том, как, по его мыслям, будет выглядеть работа в будущем, учитывая молниеносную скорость развития ИИ. Две сферы деятельности были выделены как находящиеся под особым риском исчезновения.

"С ИИ в течение следующего десятилетия (интеллект) станет бесплатным и общедоступным – отличные медицинские консультации, отличное репетиторство", – сказал Гейтс. Останутся вещи, которые мы оставим за собой, но что касается производства, перемещения вещей и выращивания еды – со временем это станут, по сути, решенные проблемы.

Вы, возможно, помните, что у Гейтса есть талант к предсказаниям: в 1999 году он сделал 15 прогнозов, и все они сбылись. Он точно предсказал расцвет смартфонов, распространение социальных сетей и удаленную работу. Поэтому мы склонны полагать, что 70-летний миллиардер может быть абсолютно прав в своем прогнозе о двухдневной рабочей неделе. Хотя Гейтс отметил, что ему нравится, как ИИ будет "двигать инновации вперед", он признал и неопределенность, которую это принесет.

В конце концов, если все больше работы будет выполняться искусственным интеллектом или роботами, не навяжут ли нам двухдневную неделю принудительно? Будем ли мы этому рады или станем тосковать по дням с 45-часовой рабочей неделей?

Защищена ли ваша работа от ИИ

В прошлом году Microsoft опубликовала исследование, выявившее профессии, которые с наибольшей вероятностью изменятся под влиянием искусственного интеллекта. Больше всего это затронет сферы, связанные с информацией, коммуникацией и творчеством, включая писателей, переводчиков и историков.

Microsoft воздержалась от заявления, что искусственный интеллект полностью заменит эти рабочие места. Самыми защищенными от ИИ были названы профессии, требующие более тяжелого физического труда.

В технологическом мире эта тема вызывает большой ажиотаж. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предупредил общественность, что до половины всех офисных вакансий начального уровня могут исчезнуть через пять лет. Главный дизайнер Mercedes-Benz пошел еще дальше, заявив, что искусственный интеллект заменит его через 10 лет и будет стоить гораздо дешевле.

Другие, например миллиардер Марк Кьюбан, утверждают, что технология в конечном итоге создаст больше рабочих мест, чем уничтожит. Остается только гадать, как будут развиваться события в ближайшие годы и станет ли двухдневная неделя, если она реализуется, благословением или проклятием. Но одно можно сказать наверняка – наблюдать за этим будет интересно.

