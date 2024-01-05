30 декабря горел завод Udokan Copper.

В последнее время ряд российских металлургических предприятий пострадал от волны пожаров, пишет Reuters. Кроме этого, война России против Украины и американские санкции усложнили процесс импорта горно-обогатительного оборудования для замены поврежденной техники.

"За последние месяцы российские металлургические предприятия пострадали от волны пожаров, в том числе на алюминиевом заводе и цинковой шахте", - говорится в сообщении.

30 декабря пожар произошел на горнодобывающем предприятии Udokan Copper в Забайкальском крае. Огонь повредил часть завода, однако в компании говорят, что это не повлияло на производство медного концентрата.

Видео дня

Что известно о Udokan Copper:

Российскую частную горно-металлургическую компанию основали в 2008 году для разработки месторождения меди Удокан, расположенного на Дальнем Востоке. Компания находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, ее основным бенефициаром является российских олигарх Алишер Усманов.

Udokan планировал запустить первую очередь завода во втором квартале 2024 года и производить до 135 000 тонн меди в виде катодного металла или металла в концентрате в год. В 2026 году они планируют увеличить мощность до 150 000 тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: