В России "завыли" по поводу поставок Leopard / фото REUTERS

Россияне, пропагандисты и официальные лица РФ по-разному отреагировали на передачу Украине немецких Leopard. Как всегда, в Кремле очень сдержанно прокомментировали факт новой помощи ВСУ, а простые россияне истерят об ударах по ж/д-вокзалам и мостам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сухо ответил на вопрос, как Москва относится к решению Берлина передать Украине свои боевые танки: "Москва не ведет переговоров с Берлином на фоне возможных поставок Германией танков на Украину".

Также представитель Путина, которого цитирует ТАСС, ответил, что передача Украине американских Abrams "по технологическим аспектам достаточно провальна".

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Российский посол в США Анатолий Антонов назвал возможную отправку Украине Abrams "очередной вопиющей провокацией в отношении России". Дипломат обязался, что ВС РФ "уничтожат Abrams, как и другую западную технику".

К истерике подключилось посольство РФ в Германии, заявление которого цитирует ряд подконтрольных Кремлю СМИ. Дипломаты решили надавить на "историческую ответственность Германии перед народом России": "Это решение ставит под сомнение возможность нормализации двусторонних отношений в обозримом будущем".

Отдельно предатель Украины Илья Кива, который сбежал накануне вторжения РФ в Испанию, а потом в Москву, назвал президента Владимира Зеленского "палачем". А пропагандистка и главред Russia Today Маргарита Симоньян наоборот приуныла: "Германия после порки Вашингтоном направит Украине 14 танков. Ближе к лету ожидаются также поставки газовых камер".

В рашистских чатах россияне не скрывают своего недовольства. Некоторые надеются, что вся западная техника будет уничтожена российской армией, призывая бить по вокзалам и мостам Украины, другие сожалеют, что Кремлю не удается закончить "спецоперацию". Особо буйные хотят "идти на Берлин".

Фото Реакция россиян на передачу Украины Leopard 25 января 2023
Фото Реакция россиян на передачу Украины Leopard 25 января 2023
Фото Реакция россиян на передачу Украины Leopard 25 января 2023
Фото Реакция россиян на передачу Украины Leopard 25 января 2023
Фото Реакция россиян на передачу Украины Leopard 25 января 2023

Передача Украине Leopard– что известно

Вечером, 24 января, издание "Spiegel" сообщило о том, что канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин позволил реэкспорт тяжелой брони.

По словам министра обороны ФРН, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.

Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.

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