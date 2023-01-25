Песков сухо ответил на вопрос, как Москва относится к решению Берлина передать Украине свои боевые танки.

Россияне, пропагандисты и официальные лица РФ по-разному отреагировали на передачу Украине немецких Leopard. Как всегда, в Кремле очень сдержанно прокомментировали факт новой помощи ВСУ, а простые россияне истерят об ударах по ж/д-вокзалам и мостам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сухо ответил на вопрос, как Москва относится к решению Берлина передать Украине свои боевые танки: "Москва не ведет переговоров с Берлином на фоне возможных поставок Германией танков на Украину".

Также представитель Путина, которого цитирует ТАСС, ответил, что передача Украине американских Abrams "по технологическим аспектам достаточно провальна".

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Российский посол в США Анатолий Антонов назвал возможную отправку Украине Abrams "очередной вопиющей провокацией в отношении России". Дипломат обязался, что ВС РФ "уничтожат Abrams, как и другую западную технику".

К истерике подключилось посольство РФ в Германии, заявление которого цитирует ряд подконтрольных Кремлю СМИ. Дипломаты решили надавить на "историческую ответственность Германии перед народом России": "Это решение ставит под сомнение возможность нормализации двусторонних отношений в обозримом будущем".

Отдельно предатель Украины Илья Кива, который сбежал накануне вторжения РФ в Испанию, а потом в Москву, назвал президента Владимира Зеленского "палачем". А пропагандистка и главред Russia Today Маргарита Симоньян наоборот приуныла: "Германия после порки Вашингтоном направит Украине 14 танков. Ближе к лету ожидаются также поставки газовых камер".

В рашистских чатах россияне не скрывают своего недовольства. Некоторые надеются, что вся западная техника будет уничтожена российской армией, призывая бить по вокзалам и мостам Украины, другие сожалеют, что Кремлю не удается закончить "спецоперацию". Особо буйные хотят "идти на Берлин".

Передача Украине Leopard– что известно

Вечером, 24 января, издание "Spiegel" сообщило о том, что канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин позволил реэкспорт тяжелой брони.

По словам министра обороны ФРН, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.

Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.

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