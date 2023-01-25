При этом Бундесвер "очень быстро" начнет обучение украинских солдат работе на танке.

Германия может предоставить Украине первые боевые танки Leopard примерно через три месяца.

Как сообщает Tagesschau, об этом объявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. При этом он подчеркнул, что Бундесвер "очень быстро" начнет обучение украинских солдат работе на танке и уточнение маршрутов поставок.

Писториус назвал решение о поставках боевых танков "историческим", ведь его согласовали на международном уровне, а также потому, что это произошло в крайне взрывоопасной ситуации в Украине.

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"Это потенциально важное "изменение правил игры" в этой войне или на этом этапе войны", - заявил Писториус.

Министр объявил, что на первом этапе Германия предоставит относительно новые танки Leopard из состава Бундесвера. На втором этапе из старых Leopard сформируют второй батальон. Как отметил Писториус, это "займет немного больше времени". Германия будет работать над возможностью осуществить поставки как можно быстрее.

"Мы не станем партией войны. Решение о таких вещах никогда не может быть очень приятным – оно является необходимым", – отметил Писториус, комментируя передачу Украине боевых танков.

Leopard 2 для Украины

12 стран-участниц "Рамштайна" пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard. Вчера после многомесячных дискуссий с союзниками Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 Тренировать украинских военных будут в Германии, и обучение начнут как можно быстрее. Германия также обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание Leopard 2.

Германия также предоставила разрешение союзникам на поставку танков Leopard 2 своего производства в Украину.

Позже в этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине самолетов-истребителей F-16.

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