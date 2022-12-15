Процесс может запуститься уже в конце зимы – начале весны, отмечает историк.

Кремлевские элиты могут перейти от негодования до конкретных действий, если Путин проиграет Украине на поле боя.

Как рассказал в эфире Юлии Латыниной публицист и историк Валерий Соловей, в настоящее время окружение Путина еще надеется, что России удасться каким-то образом выбраться из позорного положения в войне.

Но, по словам Соловья, все измениться в случае еще одного успешного украинского наступления, если Путин потеряет связывающий с Крымом Мелитополь.

Процесс может запуститься уже в конце зимы – начале весны, отмечает историк.

Вместе с тем Соловей отметил всего два ключевых фактора раскола путинских элит: "Будет два ключевых фактора – военное поражение или приказ Путина к использованию тактического ядерного оружия".

Также в качестве контрмеры Путин может пойти на объявление второй волны мобилизации и введение во всей РФ либо на ее большей части (включительно с Москвой) военного положения.

"Военное поражение допускается уже высшим военно-политическим руководством. Тогда ситуация в элитах начнет меняться довольно быстро. Не настроения – переход настроений к действиям. Вот тогда будет дан импульс к каким-то конкретным действиям", - считает Соловей.

Ядерные угрозы Кремля

Выступая перед Советом по правам человека 7 декабря, Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

"Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", - сказал он.

Эскалационную риторику Москва начала в сентябре 2022 года – после разгрома ВС РФ под Харьковом. Тогда Россия утверждала, что взяла под "ядерный зонтик" и оккупированные части Украины, в том числе Херсонскую область, часть котой в ноябре уже освободили ВСУ.

После этого США предупредили Москву о последствиях применения в Украине ядерного оружия.

В ноябре в НАТО отметили, что риск ядерной войны "остается низким", хотя россияне ведут себя "безответственно". А уже в декабре "ядерные" базы – аэродромы стратегической авиации РФ – были поражены неизвестными беспилотниками, что продемонстрировало Западу уязвимость ядерных сил РФ.

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