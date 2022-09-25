Кроме того, в случае "присоединения" к РФ украинских территорий, на них будут распространяться и все российские законы.

Все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции России.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, передают росСМИ.

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста по поводу планов по присоединению "новых территорий".

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Комментируя заявления о неизбежном ответе США в случае "присоединения" к России украинских оккупированных территорий, Лавров отметил, что не желает "заниматься какими-то мрачными прогнозами".

В то же время глава МИД РФ заявил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте".

По его словам, США отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, а это, мол, означает, что они уже "являются стороной конфликта".

На эти заявления главы МИД РФ уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал такие заявления совершенно недопустимыми.

"Совершенно недопустимые и безответственные заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия. Украина не поддастся. Мы призываем все ядерные государства высказаться сейчас и дать понять России, что такая риторика ставит мир под угрозу и не будет терпеться", - написал Кулеба в "Твиттере" ".

Псевдореферендумы РФ на территории Украины

Россия запланировала на 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество эти осудило ципланы Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Евросоюза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" на временно захваченных российскими войсками территориях Украины наблюдается низкая явка на "избирательные участки". Из-за этого подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

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