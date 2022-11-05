Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Россия ведет себя безответственно и опрометчиво.

Риск применения Россией ядерного оружия в Украине остается низким, хотя Россия ведет себя безответственно и опрометчиво.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV, отметив при этом, что президент РФ Владимир Путин недооценил поддержку Украины со стороны НАТО и единство Альянса, сделав большие стратегические ошибки.

"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине является низким, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно", - отметил Столтенберг.

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"Ядерное оружие изменит характер конфликта. В ядерной войне не будет победителей. Мы четко даем это сообщение", - заявил Столтенберг, добавив, что ядерная позиция России остается неизменной.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Если Путин победит, то это будет катастрофа не только для Украины. Если Россия одержит победу в Украине, пострадает весь мир. Для всех нас важно, чтобы победила Украина, а не Путин", - сказал генсек НАТО.

Война в Украине и ядерный шантаж:

21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

После повреждения Крымского моста в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события.

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная подготовка к атаке не ведется.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины.

В то же время американский лидер Джо Байден задался вопросом, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его использовать.

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