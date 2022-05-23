Песков утверждает, что Россию волнует судьба ее гражданина, который получил пожизненное из-за убийства безоружного украинца.

У Путина прокомментировали приговор российскому оккупанту Вадиму Шишимарину, который получил пожизненный срок за убийство безоружного мирного жителя Украины. В РФ "не могут" ничем помочь осужденному.

Об этом, как сообщают росСМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оказалось, в Москве якобы "взволнованы" тем, что российский контрактник Шишимарин получил срок в Украине. Песков обещает, что РФ будет искать варианты для помощи оккупанту, но фактически такой возможности у них нет.

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений (на территории Украины - УНИАН) просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам", - заявил Песков.

Помимо этого, представитель кровавого диктатора, который отправляет на войну тысячи российских солдат, заявил, что Кремль якобы волнуется и переживает за судьбу каждого своего гражданина. По словам Пескова, отказывающегося признавать колоссальные потери РФ в Украине, судьбы россиян для них - "первоочередное значение".

Ранее УНИАН уже сообщал, что сегодня, 23 мая, суд в Украине вынес первый приговор российскому военному. Оккупант Шишимарин получил пожизненное заключение. Он убил безоружного украинца на Сумщине.

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