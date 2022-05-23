21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного 62-летнего жителя пгт Чупаховка Сумской области.

Суд в Украине вынес приговор первому российскому военному, командиру отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", сержанту Вадиму Шишимарину, в том числе и за умышленное убийство гражданского На Сумщине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Соломенского райсуда Киева.

"Шишимарина... определить виновным в совершении уголовного преступления... и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок отбывания наказания считать с 1 марта. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменений - содержание под стражей", - зачитал фрагмент приговора председательствующий по делу судьи.

Шишимарину инкриминировали причастность к нарушению законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Это первый оккупант, который предстал перед судом за убийство гражданского во время войны в Украине.

В приговоре отмечается, что, несмотря на показания обвиняемого, что он якобы случайно попал в Шелихова, суд пришел к убеждению, что убийство было совершено с прямым умыслом.

В частности, во время предоставления Шишимариным показаний, в суде стало понятно, что он мог отказаться от выполнения приказа и не стрелять в гражданского, ведь оккупант лично не знал мужчину, отдающего ему приказ и не имеющего опознавательных знаков, отражающих воинское звание.

"Обвиняемый лично это лицо не знал, приказ был незаконным, поэтому он не должен был его исполнять, однако все же выполнил, чтобы от него отвязались... Вместе с тем, по убеждению суда, понимая, что отданный ему приказ является явно преступным..., обвиняемый мог ответить отказом..., а, выполняя преступный приказ, он имел возможность... сделать вид, что не попал в потерпевшего, однако этого он не сделал, а наоборот, наведя автомат на потерпевшего, прицельно произвел 3-4 выстрела, из которых одна пуля попала мужчине в голову, что привело к его смерти", - отметил судья.

По убеждению суда, Шишимарин действовал с прямым умыслом, поэтому суд не доверяет показаниям обвиняемого и отклоняет доводы его адвоката о том, что оккупант не намеревался убить Шелихова.

Следовательно, судом установлено, что Шишимарин, будучи военным армии РФ, совершил преступление, которое заключается в нарушении законов и обычаев войны и связан с умышленным убийством.

Судья также добавил, что вина обвиняемого в совершении преступления полностью подтвердилась во время судебного разбирательства и не вызывает сомнений.

"При назначении вида и меры наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления - особо тяжкое преступление, личность виновного..., который понимал, что в составе военного формирования вторгается на территорию независимого и суверенного государства... Поскольку обвиняемый обстоятельства совершения преступления признал лишь частично, в содеянном искренне не признался, пытался скрыть от суда все обстоятельства совершения им преступления, в частности прямой умысел на убийство..., суд не может признать его раскаяние искренним", - подчеркнул судья.

Согласно приговору суда, обстоятельствами, смягчающими наказание, является лишь активное содействие раскрытию преступления, а обстоятельствами, отягчающими наказание, является совершение преступления в отношении лица пожилого возраста и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оккупант Шишимарин: что известно о военном преступлении россиянина

Как известно, 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного 62-летнего жителя пгт Чупаховка Сумской области Александра Шелипова, который вел по обочине дороги велосипед, был одет в гражданскую одежду и не представлял опасности для оккупантов.

4 мая русский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

11 мая в суд был передан обвинительный акт в отношении российского военного-командира отделения в \ ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", убившего мирного жителя на Сумщине.

18 мая на заседании суда Шишимарин признал вину в расстреле мирного безоружного жителя Сумской области. Он также заявил, что готов дать показания по делу.

По показаниям оккупанта, убить гражданского на велосипеде ему якобы приказал прапорщик. Когда Шишимарин отказался, то, по его словам, ему начал угрожать другой российский захватчик. Через окно машины Шишимарин выстрелил из автомата Калашникова в голову мужчине, в результате чего тот скончался на месте. Показания россиянина также подтвердил другой военный РФ, который ехал вместе с Шишимариным в авто.

Впоследствии стало известно, что семья оккупанта Шишимарина цинично оправдывает его преступление, а вдова мужчины, которого расстрелял россиянин, согласна на обмен захватчика.