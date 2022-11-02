Мужчина находится на фронте без еды и медикаментов.

Российский оккупант пожаловался своей жене на "русский мир": его перебросили на фронт, где он и другие военные остались без еды и минимальных медикаментов. Мужчина и его супруга признали, что он "защищает страну идиотов".

Разговор оккупанта перехватила украинская разведка, его опубликовали в Telegram-канале ГУР МО Украины.

Так, мужчина рассказывает своей жене, что он и другие оккупанты делят между собой еду, так как продуктов практически нет. Россиянин не скрывает своего разочарования.

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"Ты, солнце, ты страну защищаешь. Страну идиотов, бл*ядь", - заявила жена, которая возмущена всем происходящим.

Оккупант и его супруга бурно обсуждали смысл войны, которую развязал Путин. Женщина открыто заявила, что ее муж "защищает" РФ от людей, которые "немилостивы" кровавому диктатору.

"Мы все в г*вне", - признает россиянка, с чем соглашается ее муж. Также он рассказал, что у него нет никаких лекарств и у него "едет крыша".

Жалобы оккупантов: как рашисты "воют" на войне

Ранее УНИАН уже сообщал, что пленный россиянин рассказал о лжи в РФ. Ему обещали списать долги за коммуналку и не отправлять на фронт, а по итогу оккупанта практически сразу же перебросили в Украину.

Также стало известно о "нытье" еще одного оккупанта. "Освободитель Лимана" пожаловался маме на обеспечение в армии РФ, у него нет еды и даже сапог. Женщина пыталась утешить сына и для этого она рассказала ему о мобилизации заключенных.

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