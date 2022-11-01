Чтобы подбодрить сына, женщина рассказала ему о мобилизации заключенных.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговора оккупанта в близкими, в котором россиянин жалуется на условия несения службы.

В частности, в перехваченном разговоре российский военный рассказывает, что у него больше нет сапог.

"Бежали, покидали… Как начали е***ить артиллерия, и не туды, и не сюди. Кто успел…", – жалуется оккупант.

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Рассказывает и о серьезных проблемах с обеспечением.

"Не все так просто, мам. У них все есть, у них ночники есть, у них все есть – а у нас ничего, даже жрать не возят", – говорит россиянин.

Однако мать не только не поддерживает сына, но и убеждает его, что жаловаться ему не на что.

"Сколько там этих… Должны ж пацаны… Сейчас все приедут и п***а им там к концу октября. … Не надо это рассказывать. К концу октября сказали, что Лиман уже будет освобожден полностью", – отвечает мать.

Чтобы подбодрить сына, женщина рассказала ему о знакомых, которые также отправились на фронт.

"Отпустили ж всю тюрьму, наших пацанов. … С Измайловой тюрьмы 200 человек ушло", – добавляет женщина.

Освобождение Лимана от российских захватчиков

В начале октября стало известно, что Украина вернула контроль над Лиманов в Донецкой области, который россияне контролировали с конца мая.

Как и в других деоккупированных населенных пунктах, тут обнаружили доказательства зверств россиян – могилы с телами погибших во время оккупации гражданских и военных, убитых детей.

Поражение россиян в Лимане нанесло серьезный ущерб репутации российского командования. В его адрес после отхода российских войск из города впервые громко зазвучала критика.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин обвиняли военных в неудачах.

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