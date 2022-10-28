Оставшихся мальчиков рашисты предлагают "воспитать как янычаров" в рядах российской армии.

Боевой отряд русских неонацистов "ДШРГ "Русич", воюющий в Украине в составе российских войск, призвал убивать украинских детей и отдавать пленных девушек своим солдатам.

Об этом говорится в Telegram диверсионно-штурмовой разведовательной группе россиян.

Российские неонацисты заявили, что "вообще считают", что все "небелое население Украины" - девочки с 10 лет и мальчики с 5 лет - "должно быть физически уничтожено".

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Оставшихся мальчиков рашисты предлагают "воспитать как янычаров" в рядах российской армии, а девочек "после курса нормальных жен" с "паспортами не-граждан РФ" отдавать в жены оккупантов "по 2-3 штуки на руки".

"Вот и решение демографического вопроса", - заявили неонацисты.

"ДШРГ "Русич" ранее публиковала инструкцию, как убивать военнопленных и заметать следы военных преступлений. После чего Telegram справедливо отправил пост "в бан", заблокировав канал экстремистов для Apple.

Убивать украинских детей также призывал директор Russia Today Антон Красовский, некогда позиционировавший себя оппозиционером и "хорошим русским". В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Запада запретить трансляцию кремлевской пропаганды.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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