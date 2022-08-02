65% россиян смогли ответить не более чем на 4 элементарных вопроса из 6.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, во время которого респондентам задали шесть простых вопросов с целью определить уровень научной грамотности.

Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в российских СМИ, значительная часть россиян не знала ответов на них.

Так, 21% участников правильно ответили только на два и менее вопросов из шести. Такой невысокий уровень научной грамотности характерен для росиян старше 60 лет, активных телезрителей, имеющих образование на уровне среднего и ниже, а также проживающих в сельской местности.

44% россиян, по данным ВЦИОМ, имеют средний уровень научной грамотности. В группу вошли респонденты, давшие три-четыре правильных ответа. Как правило, это люди старше 45 лет, имеющие среднее специальное образование и проживающие в небольших населенных пунктах.

Самый высокий уровень научной грамотности был зафиксирован центром среди респондентов в возрасте 18-24 лет. Треть опрошенных в этой возрастной группе правильно ответили на 5-6 вопросов. Половина из них активно пользуется интернетом, у 45% есть высшее образование. Преимущественно эти люди проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

В частности, опрос показал, что многие россияне продолжают придерживаться ложных представлений о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли (35%). 61% считает такое утверждение ложным, еще 4% затруднились с ответом. Во время аналогичного опроса, проведенного в 2007 году, с ложным утверждением согласились 28% респондентов, в 2011-м - 32%.

А вот с тем, что полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц, согласились только 12% населения. Отрицательный ответ дали 69%, затруднились с ответом 19% участников опроса. Раньше в это верили 20% россиян (2011 год).

По остальным вопросам доля некорректных ответов с годами снизилась, отмечают социологи. Но безграмотность все равно поражает.

Например, 21% респондентов считают, что люди когда-то сосуществовали на планете с динозаврами. В 2007 году в этот антинаучный миф верили 30% россиян.

44% россиян согласились с утверждением, согласно которому продукты с ГМО могут вызвать рак, а 7% считают, что радиоактивное молоко станет безопасным после кипячения.

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