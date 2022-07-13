По результатам опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%.

Закрытый опрос, проведенный по заказу Кремля, свидетельствует, что 30% россиян считают, что войну в Украине нужно остановить прямо сейчас

В распоряжение издания "Медуза" попали результаты закрытого опроса, проведенного в конце июня 2022 г. по заказу администрации президента (АП) РФ. Респондентов спрашивали: "Одни говорят, что боевые действия в Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас не следует останавливать. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?"

Из результатов опроса следует, что 30% принявших участие в опросе людей считают, что боевые действия в Украине нужно "остановить как можно скорее".

Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%.

Среди россиян 25–34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%.

В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

В Москве и Санкт-Петербурге, судя по данным закрытого опроса, прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего (62%) сторонников продолжения боев — в других российских городах-миллионниках.

Также ВЦИОМ по просьбе Кремля изучал зависимость поддержки продолжения войны и медиапотребления. Среди "активных пользователей интернета" за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Зато среди телеаудитории сторонников завершения военного конфликта только 22%, 68% таких респондентов выступают за его продолжение.

Открыто эти данные ВЦИОМ не публикует.

Вместе с тем, как писал УНИАН, большинство украинцев - 57% считают, что для победы в войне Украине нужно более шести месяцев. А после полномасштабного вторжения к России продолжают хорошо относиться 2% украинцев, 92% – плохо.

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