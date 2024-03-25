Главарю Чечни не понравились высказывания некоторых "депутатов" Госдумы РФ.

В Российской Федерации после теракта в "Крокус Сити Холле" стали звучать предложения вести более жесткую антимигрантскую политику. Заявлениями "российских ультранационалистов" обеспокоен главарь Чечни Рамзан Кадыров.

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на слова нелегитимного депутата Госдумы РФ от временно оккупированного Крыма Михаила Шеремета, который 24 марта предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время войны против Украине и заявил, что западные разведки нацелены на мигрантов для проведения терактов в России и дестабилизации обстановки в стране. Он также заявил, что у России нет возможности определить, кто из мигрантов имеет "добрые намерения", поскольку все усилия и средства России направлены на войну.

При этом заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков также предложил ввести ряд более жестких мер в отношении мигрантов, включая введение политики "нулевой терпимости" к мигрантам, совершившим правонарушения любого уровня в первый год пребывания в России, усиление "цифрового контроля" за мигрантами и разработку программы "замещения мигрантов", в рамках которой Россия попытается расширить автоматизацию промышленности, чтобы снизить зависимость от трудовых мигрантов.

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Усилия по формированию российской армии и антимигрантская политика, все более заметное ультранационалистическое движение, исповедующее ксенофобскую риторику, и все более ультранационалистический Кремль, подчеркивающий важность русского православия в общественной жизни, вероятно, еще больше отталкивают сообщества мигрантов и порождают вражду, которую салафитско-джихадистские группы могут использовать для вербовки.

В свою очередь Кадыров выразил обеспокоенность реакцией российских ультранационалистов на теракт в "Крокус Сити Холле". Он заявил, что масштаб теракта "гораздо больше и глубже", чем сам теракт, потому что враги России пытаются подорвать ее, пропагандируя национализм. Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".

Кроме того, он пригрозил провести "короткий разговор" с разжигателями межнациональных конфликтов. Вероятно, Кадыров пытается обратиться к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус Сити Холл" для выражения враждебности к неэтническим русским меньшинствам и мигрантам внутри России.

Стоит отметить, что Кадыров ранее оказывался в центре громких межнациональных и религиозных скандалов, что, вероятно, нарушило его попытки балансировать между сохранением исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля.

Теракт в "Крокус Сити Холл" - главные новости

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье неизвестные открыли стрельбу, а после чего произошел пожар. В результате этого теракта погибли более 100 человек.

Через сутки Путин обратился к россиянам и обвинил в теракте в "Крокусе" Украину. По его словам, силовики задержали 11 человек, и что есть данные о том, что якобы они пытались после теракта бежать в Украину.

Украинские власти и силовые структуры отпровергли свою причастность к этому происшествию.

При этом издание пишет Bild, что "Исламское государство, провинция Хорасан" взяло на себя ответственность за атаку - на данный момент это самое опасное подразделение ИГИЛ, считают в службах безопасности.

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