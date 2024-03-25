Dосстановление порядка всегда было его визитной карточкой, говорит российский политолог.

Теракт в Москве ударил по путинскому имиджу лидера, который ставит на первое место национальную безопаность. Об этом пишет Антон Трояновский в статье для New York Times.

Еще недавно Путин использовал "победу" на президентских выборах для демонстрации того, что он контролирует ситуацию. А уже менее чем через неделю его служба безопасности не смогла предотвратить самый смертоносный за последние 20 лет теракт в стране.

Политолог Александр Кынев считает, что сейчас многие россияне шокированы, поскольку "восстановление порядка всегда было визитной карточкой Путина". "Выборы продемонстрировали, казалось бы, уверенную победу. И вдруг на фоне уверенной победы - это демонстративное унижение", - говорит он.

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Путин обратился к россиянам только через 19 часов после жестокого нападения. В обращении он ничего не сказал о растущих доказательствах того, что нападение совершила ветвь Исламского государства, а вместо этого намекнул на причастность Украины.

"Вопрос в том, какая часть российской общественности поверит его аргументам. Они могут задаться вопросом, действительно ли г-н Путин, учитывая вторжение и его конфликт с Западом, заботится об интересах безопасности страны - или же он с прискорбием отказывается от них, как говорят многие из его оппонентов", - пишет журналист.

По его мнению, игнорование Путиным предупреждения США о том, что может состояться теракт, может усилить скептицизм в обществе. Оппозиционеры уже обвинили его в том, что режим преследует представителей ЛГБТ, журналистов и критиков Кремля, вместо того, чтобы защищать общество от настоящих террористов.

Теракт в Москве: последние новости

Как известно, 22 марта в концертном зале Crocus City Hall группа вооруженных людей открыла огонь по людям. Сообщалось, что они подожгли здание.

В сети публиковали множество видео, на которых люди, которым удалось спастись, в панике выбегают из здания. Погибли не менее 137 человек, еще 182 - пострадали. При этом СМИ сообщали, что часть погибших нашли в помещениях, в которых они прятались от террористов. Эти люди задохнулись во время пожара.

В сети критикуют силовиков за то, что они долго ехали на место происшествия, а также упустили нападавших. О задержании подозреваемых заявили на следующий день, Путин сказал, что те якобы ехали к украинской границе, где им "подготовили окно".

Российская пропаганда игнорирует тот факт, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт.

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