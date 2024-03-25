Боевики намеренно переправляются в Германию через Украину под видом беженцев с зимы 2022 года.

Атака на московский концертный зал "Крокус Сити Холл", в результате которой погибли по меньшей мере 133 человека, является крупнейшим терактом ИГИЛ за последние годы.

Как пишет Bild, "Исламское государство, провинция Хорасан" взяло на себя ответственность за атаку - на данный момент это самое опасное подразделение ИГИЛ, считают в службах безопасности. Органы безопасности и спецслужбы уверены, что "ИГИЛ-Хорасан" планируют теракты в Германии и других странах Западной Европы.

Сотрудники органов государственной безопасности Германии даже опасаются целой волны терактов. Один из сотрудников службы по борьбе с терроризмом сказал изданию такое: "Этим летом в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу, а затем Олимпийские игры в Париже. Весь мир наблюдает за происходящим, и в ужасной логике террористов это идеальные цели".

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Радикальные исламисты в Европе зачастую вербуются и получают инструкции через Telegram. Некоторые из них прибывают в европейские страны под видом беженцев из Афганистана, Таджикистана или Узбекистана. У них фальшивые документы, а их цель после проникновения в страну состоит в убийстве "неверных".

"В настоящее время... мы видим, что боевики намеренно переправляются в Германию через Украину под видом военных беженцев с зимы 2022 года", - сказал сотрудник службы безопасности.

Спецслужбы предполагают, что выходцы из Таджикистана в Западной Европе имеют хорошо организованную террористическую сеть, насчитывающую более 100 исламистов. "В одной только Германии их более 50, большинство проживают в земле Северный Рейн-Вестфалия. Действуют они крайне замкнуто и конспиративно", - рассказал сотрудник службы безопасности.

Теракт в московском концертном зале

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание. В результате этого теракта погибли более 100 человек.

Через сутки Путин в обращении к россиянам переложил вину за теракт в "Крокусе" на Украину. Он сказал, что РФ задержала по этому делу 11 человек, и что есть данные о том, что якобы те пытались после теракта бежать в Украину.

Украинские власти и силовые структуры сразу же заявили, что не причастны к эому происшествию.

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