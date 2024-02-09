Адам Кадыров присутствовал на награждении как "начальник отдела обеспечения безопасности" своего отца.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, получил новую награду - медаль соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае. Лучший результат по итогам четвертого дня показала команда "Ахмат", которая состоит из бойцов специального полка МВД республики. Об этом информирует Кавказ.Реалии.

Отмечается, что Адам Кадыров в соревнованиях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену.

В подписи под соответствующим видео председатель парламента Чечни Магомед Даудов написал, что Адам Кадыров на соревнованиях "поддерживал" бойцов из республики.

При этом государственное агентство "Грозный-информ", отметило, что он присутствовал на награждении как "начальник отдела обеспечения безопасности" своего отца.

Издание сообщает, что власти Чечни активно освещают "соревнования спецназа" в Дубае, впервые они заявили об отправке бойцов на конкурс в прошлом году - тогда команда "Ахмат" заняла первое место в общем зачете.

Сын Рамзана Кадырова Адам - последние новости

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров привез сына в Мариуполь на должность "мэра". Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после совещания охрана Кадырова заметила в 300 метрах от здания администрации беспилотный летательный аппарат и быстро эвакуировала его из города.

Ранее Рамзан Кадыров похвастался, как его 15-летний сын бьет человека. На соответствующем видео показано, как Адам Кадыров бьет Никиту Журавеля, который сжег Коран.

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