По словам канцлера Германии, наступил момент, когда союзники должны дать Украине возможность защищаться, и послать четкий сигнал Путину.

Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Вашингтон призвал союзников в Европе и США оказать большую поддержку Украине. Об этом сообщает RND.

По словам Шольца, сейчас наступил момент, когда союзники должны сделать то, что сейчас необходимо, а именно дать Украине возможность защищаться и одновременно послать очень четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

"Сигнал заключается в том, что он не может рассчитывать на уменьшение нашей поддержки, а скорее на то, что она продлится достаточно долго и будет достаточно большой", — подчеркнул глава немецкого правительства.

Он отметил, что Украина действительно защищается всем, что имеет, впрочем, чтобы она продолжала это делать, ей нужна поддержка.

"И того, что было обещано до сих пор в Европе, что также было обещано через резолюции американского Конгресса, еще недостаточно. Поэтому мы должны найти способ, с помощью которого мы все вместе сможем сделать больше", - сказал Шольц.

По его мнению, Германия "сделала очень большой вклад", приняв решение по бюджету на 2024 год.

"Но этого будет недостаточно самого по себе, если не будет достаточной поддержки отовсюду", - резюмировал канцлер ФРГ.

Помощь Германии Украине

В прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал запланированные поставки оружия Украине. По его словам, Германия находится на втором месте после США по оказанию помощи Украине, а вот странам-партнерам по ЕС стоит ее увеличить.

Как известно, в январе Германия передала Украине новую помощь. В новый пакет вошли боеприпасы, ракеты для систем ПВО, а также зенитная самоходная установка Skynex.

Вас также могут заинтересовать новости: