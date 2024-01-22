Охрана эвакуировала их из-за неизвестного БПЛА в небе.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 22 января, прибыл в оккупированный Мариуполь. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, Кадыров приехал в разрушенный город, чтобы "протащить" своего сына Адама на должность мэра Мариуполя. "Точнее - на главу администрации, которую назначает Пушилин. В первой половине дня он должен был провести совещание в городской оккупационной администрации по ул. Громовой, а затем красиво позировать в филармонии. Где, собственно, подчеркнуть, "дон-дон", что сын должен быть здесь главным", - отмечает Андрющенко.

Однако после совещания охрана Кадырова заметила в 300 метрах от здания администрации беспилотный летательный аппарат и быстро эвакуировала его из города. Оказалось, что дрон подняли в воздух, чтобы снять игру в футбол.

Видео дня

Что известно о сыне Кадырова:

Напомним, что летом 15-летний сын Адам Кадыров избил в СИЗО россиянина, которого арестовали и перевели в Чечню после сожжения Корана.

Впоследствии Кадыров опубликовал видео избиения и отметил, что гордится поступком своего сына. Более того, впоследствии Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики и назначили его на должность начальника отдела обеспечения безопасности.

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