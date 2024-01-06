Глава Чечни предложил снять ограничения со своей семьи в обмен на украинских военнопленных.

Соединенные Штаты Америки не согласятся на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова снять санкции с членов его семьи в обмен на 20-х украинских военнопленных. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал сам Кадыров.

По его словам, для руководства США "жизнь простых украинцев ничего не значит, их интересуют только собственные интересы".

"Весь мир видит, как американская демократия предает своих друзей, делает их разменной монетой в грязных политических играх, уничтожает целые народы, не брезгует двойными стандартами в заявлениях", - написал Кадыров.

Он отметил, что готов обменять украинских военнопленных на снятие санкций со своей мамы, жены и дочерей, которые "не имеют никакого отношения к политике".

"Очевидно, что Штаты этого не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. ... А что касается санкций, то они нам никак не мешают жить", - резюмировал глава Чечни.

Предложение Кадырова о снятии санкций с семьи в обмен на украинских пленных

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских военнопленных. В частности, он предлагает Вашингтону снять ограничения со своей мамы, дочерей и лошадей, но не с себя.

Позже глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил Кадырову, который попросил снять санкции с его семьи. По его словам, глава Чечни знает, куда обращаться для решения вопросов.

"А предлагать через медиа "Снимите санкции с моей семьи третьих стран" и "отдайте мне моих лошадей", которые, кстати, находятся в другом государстве - это немного странно", - отметил Буданов.

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