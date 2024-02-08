Они направили свое предложение министру обороны страны.

Ветераны армии и инженеры, которые когда-то работали над австралийским флотом вертолетов Taipan, вызвались восстановить их. Они призывают не утилизировать MRH-90, а передать Украине.

Представитель Министерства обороны Австралии сказал ABC, что разборка парка MRH-90 уже на стадии завершения, ни один из них не находится в летном состоянии. "Метод утилизации частей самолета, в том числе секций планера, которые не нужны существующим операторам, является предметом постоянного процесса закупок. Эти части, которые включают сложный набор материалов, будут утилизированы экологически безопасным способом - этот процесс еще не завершен", - добавил представитель.

Группа бывших солдат и техников предложили свои услуги на волонтерской основе - они готовы собрать все самолеты, которые еще имеют детали, необходимые для работы. Министру обороны прислали предложение остановить процесс утилизации, чтобы они могли потратить примерно месяц на восстановление Taipan перед тем, как они будут перевезены на Ближний Восток.

Видео дня

"Совместными усилиями австралийской общины мы сможем спасти эти ценные планеры для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей, - говорит бывший солдат Крис Мур.

Источники, знакомые с процессом утилизации, сказали журналистам, что "горстку" MRH-90 еще можно спасти, однако многие из них уже разобрали до состояния, которое не подлежит восстановлению.

"Некоторые из вертолетов, недавно сфотографированных в Таунсвилле, все еще в довольно хорошем состоянии - шасси, коробка передач и головка все еще установлены - и там не осталось достаточно технического персонала Airbus, чтобы продолжить их разборку", - сказал один из представителей отрасли.

Украина хотела получить австралийские вертолеты: что известно

В конце 2023 года стало известно, что Украина отправила австралийскому правительству запрос на получение 45 вертолетовв, которые они списали из-за проблем с безопасностью.

Уже в январе сообщалось, что Киеву не предоставили ответа, однако процесс разборки "Taipan" продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: