Журналисты авторитетного издания убеждены, что Трамп и компания сделали максимум возможного, чтобы навредить Украине и самим США.

Республиканцы в Палате представителей в Конгрессе США саботируют не только критическую помощь стретегически важному партнеру - Украине - но также и собственные политические приоритеты только для того, чтобы навредить действующему президенту Джо Байдену. Их цинизм делает Америку слабее и тешит ее врагов, пишет The Economist в редакционной статье.

Издание отмечает, что ранее именно республиканцы привязали выделение денег на военные нужды Украины к вопросу укрепления южной границы США. Так они пытались выторговать у Байдена больше уступок в пограничной проблеме. Но, когда демократы таки согласились пойти на эти уступки, республиканцы сами отклонили то, о чем они же и просили раньше.

"Не секрет, почему они это сделали: Дональд Трамп хочет выиграть голоса [на предстоящих президентских выборах], разжигая хаос на границе. Он призвал республиканцев расторгнуть соглашение, которое предложил Сенат, потому что он предпочитает оставить границу как горячий вопрос предвыборной кампании", – замечает издание.

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Редакция The Economist отмечает, что самый большой вред от этого даже не в том, что миграционная проблема остается нерешенной. Главная проблема именно в предательстве своего партнера, которому обещали помощь, как только решится миграционный вопрос.

"Украинские солдаты не могут ждать, пока какая-то альтернативная идея финансирования просочится через комитет Конгресса. Им сейчас нужны боеприпасы. Если они этого не получат, они, возможно, не смогут отбить российское весеннее наступление, и они могут потерять больше своей страны", – отмечают авторы публикации.

Но на трагических событиях в Украине негативный эффект от действий республиканцев не исчерпывается. Издание отмечает, что весь мир наблюдает за этой драмой: друзья Америки - нервозно, а враги – с радостным ожиданием.

"Если дядюшка Сэм не сможет поддержать демократического союзника, который защищает себя от неспровоцированного вторжения тирана, который также является самым воинственным геополитическим врагом Запада, какая польза от американских гарантий безопасности в Балтии, на Тайване или на Ближнем Востоке?" - риторически спрашивают журналисты The Economist.

Издание отмечает, что сейчас республиканцы "несомненно, поздравляют себя" за то, что усложнили жизнь Байдену. Но, если бы они изначально ставили себе целью навредить Америке в целом и помочь Владимиру Путину, по мнению The Economist, они вряд ли могли бы сделать это лучше, чем уже сделали.

Проблема с американской помощью Украине: последние новости

Как писал УНИАН, вчера в Сенате Соединенных Штатов Америки провалили голосование закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Голосование завершилось с распределением голосов в 49 "за" и 50 – "против". Для начала работы над законом необходимо было набрать 60 голосов.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал этот провал, обвинив в нем республиканцев и непосредственно Дональда Трампа. По его словам, Трамп лично звонил сенаторам и угрожал им "возмездием", если они поддержат этот пакет.

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