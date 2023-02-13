Политолог заявил, что до Киева она может дойти за 10-25 лет.

Российский политолог и экс-депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что "спецоперация" РФ в Украине провалилась.

Доворенное лицо Путина заявил, что это не российская армия оказалась слабой, а украинская очень-очень сильной. Он рассказал, что РФ готовилась к двум типам войн - ядерной войне с США и войне с "парамилитарными образованиями", а оказалась в третьем.

"Спецоперация практически провалилась у нас. Мы ведём войну с равным по силе противником", - сказал он, отметив, что армии РФ даже не удалось подавить систему ПВО Украины.

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Он отметил, что такими темпами на "захват Киева" у них уйдет около 10-15 лет. "Если поселки типа Соледара и Бахмута брать по несколько месяцев, то мы дойдем до Киева через 10 или 25 лет", - заявил Марков.

Также российский политолог сказал, что в РФ бессмысленно проводить вторую волну мобилизации, поскольку они не смогли вооружить предыдущих мобилизованных.

Заявления России о быстром захвате Украины

Как известно, перед началом полномасштабного РФ российские пропагандисты систематически заявляли, что оккупация Украины не составит особого труда.

В начале февраля 2022 года Александр Лукашенко заявил, что война в Украине продлилась бы "максимум три-четыре дня".

А известная пропагандистка Маргарита Симоньян была убеждена, что РФ "в горячей войне победит Украину за два дня".

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